Допомогу при інсульті та інфаркті надають понад 250 медзакладів — НСЗУ

Медичну допомогу при інсульті та інфаркті за Програмою медичних гарантій надають понад 250 медзакладів.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.

"НСЗУ законтрактувала 192 медзаклади на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та 65 закладів – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарду. Серед них є 2 приватних заклади, що законтрактовані на надання допомоги при інфаркті. Понад 13 400 пацієнтів з інфарктом та інсультом отримали допомогу в цих медзакладах у квітні-травні. Серед них 16 пацієнтів з інфарктом пролікувались в травні в приватному закладі "Кардіка асістанс". Тобто цим пацієнтам надали допомогу в приватній клініці за кошти держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НСЗУ виплатила медзакладам 210 млн грн за надання допомоги пацієнтам за цей період.

До пакета послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно, включено:

діагностика (комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

медична реабілітація в гострому періоді.

У НСЗУ зауважили, що у разі підозри на інфаркт чи інсульт пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103. Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту. Місцева влада мала подбати про те, щоб розробити відповідні маршрути пацієнта.

Обстеження, лікування, перебування пацієнта в лікарні є для нього безоплатним. Включаючи ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти).