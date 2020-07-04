На підприємствах Укроборонпрому з початку епідемії COVID-19 захворіли 124 особи

Від початку епідемії коронавірусу на підприємствах, що входять до складу державного концерну “Укроборонпром”, захворіли 124 особи.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Від початку епідемії до сьогодні на коронавірус захворіли 124 співробітники підприємств Укроборонпрому, 79 з них – вже одужали, решті колег бажаємо якнайшвидше побороти хворобу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі усі підприємства Концерну працюють в особливому режимі із посиленими заходами дезінфекції та соціальним дистанціюванням.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, з них 3 380 дитини, а також 6 874 медпрацівники.