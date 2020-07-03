Товариші вбитого ветерана АТО Сармата припинили голодування біля ОП

Побратими вбитого ветерана АТО Віталія Олешка (Сармат) припинили голодний протест, який тривав 24 дні, та вирішили залишитися під стінами Офісу президента на Банковій.

Про це hromadske повідомив ветеран АТО Тарас Костанчук.

За його словами, активісти погодилися припинити голодування, оскільки правоохоронці почули їхні вимоги. Зокрема, слідчі подали клопотання про арешт підозрюваного Михайла Сігіди за іншою справою про розбійний напад.

Проти суддів Бердянського міськрайонного суду, які відпустили під домашній арешт чотирьох фігурантів справи, почали розслідування за винесення свідомо неправосудного рішення.

"Нам сказали, що їм вдалося отримати від суду дозвіл на продовження термінів розслідування у тій справі, а тепер вони подаватимуть до суду щодо запобіжного заходу — щоб його [Сігіду] взяли під варту. Для нас було принципово, щоб саме Сігіду, бо він знаходиться у Бердянську зараз і керує всіма процесами", — сказав Костанчук.

Нагадаємо: 9 червня побратими вбитого добровольця Віталія Олешка прийшли під стіни Офісу президента та оголосили голодування на знак протесту проти звільнення з-під варти чотирьох фігурантів справи. На 22-й день голодування у них почалися проблеми зі здоров’ям.

Віталія Олешка застрелили 31 липня 2018 року у Бердянську Запорізької області. Він був добровольцем батальйону Донбас, брав участь у боях за Іловайськ.

Всього у справі фігурують 11 осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиренков — ймовірні виконавці.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ