"Атака клоунів", дачна навігація та "заміноване" метро

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ходою, онлайн і офлайн-концертами, автопробігами та акціями протестів українці відзначили День Конституції. Так, у Харкові люди вийшли в сад Шевченка на акцію "Білими нитками" на захист підозрюваних у справі Шеремета. За словами активістів, вони хотіли нагадати, що нікому не дозволено порушувати Основний Закон країни. Учасники акції виступили на захист права людини на справедливий суд. Упродовж двох годин у виконанні музикантів-учасників акції прозвучали найкращі хіти.

Нагадаємо, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України – Основний Закон держави.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

На пікетування Харківської ОДА з вимогами забезпечити жителям міста конституційні права активісти взяли з собою примірники Конституції.

Фото: Євген Котенко

У середу, 1 липня, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк продовжив обирати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. На судовому засіданні був присутній сам Порошенко, його адвокати і прокурор. Під судом відбулася акція на підтримку Петра Порошенка, яка розпочалася ще під стінами ДБР. Туди перед судовим засіданням експрезидент у супроводі своїх адвокатів прибув на допит у справі щодо призначення членів Вищої ради правосуддя. Звідти на чолі колони активістів рушив до будівлі суду вулицями столиці. Печерський суд оголосив перерву у справі Порошенка до 8 липня.

Фото: Володимир Тарасов

Тим часом напередодні, 30 червня, в Києві повернулися до "замінування" станцій Київського метрополітену. Через анонімний дзвінок зачинили "Житомирську", "Харківську" та "Арсенальну".

Фото: Юрій Рильчук

В Україні в умовах адаптивного карантину з дотриманням протиепідемічних заходів триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. 25 червня тест з математики склали 152 180 осіб, 30 червня тест з української мови та літератури склали понад 275 тисяч учасників. На ЗНО з фізики 2 липня зареєструвалися 28 110 осіб.

Фото: Євген Котенко

В Україні 29 червня вшанували пам’ять Василя Сліпака – українського соліста Паризької національної опери і воїна з позивним "Міф", захисника України, який чотири роки тому загинув у бою на Донбасі. На фото: учасники вечора пам’яті в Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

А у центрі Львова до 4-х роковин смерті Василя Сліпака відкрили мурал із його зображенням під назвою "Наш Сліпак – вічний міф". Автори поєднали дві особистості Сліпака – воїна та митця. "Це останній його бій, підсвічений сценічними софітами", – зазначив керівник групи митців "Sacred Universe", що працювала над проєктом, Святослав Владика.

Фото: Євген Котенко

Початок другого літнього місяця залишився вірним спеці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Тому жителі Запоріжжя залюбки скористалися відновленням в умовах адаптивного карантину дачної навігації – до катера, який перевозить пасажирів до садово-городніх ділянок, вишикувалася чимала черга.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасниця акції проти призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти України в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Кінолог зі службовим собакою на території закритої через повідомлення про замінування станції метро "Житомирська" в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник навчань з оборони території міста Києва "Рух100 – Суховій" у селі Лютіж Вишгородського району Київщини.

Фото: Маркіян Лисейко

Мурал із зображенням всесвітньо відомого українського оперного співака, волонтера, добровольця Василя Сліпака під час відкриття у Львові.

Фото: Євген Котенко

Камера у Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві.

Фото: Олена Худякова

Учасники акції з вимогою правового регулювання контрольованого обігу канабісу та його похідних для наукових та медичних потреб біля Офісу Президента України.

Фото: Юлій Зозуля

Художній керівник комік-трупи "Маски" Георгій Делієв під час вистави "Атака клоунів" в Одесі.

Фото: Олена Худякова

Бортпровідниця у літаку ATR 72-600 під час його презентації на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Фото: Олександр Лапін

Велосипедист їде підтопленою внаслідок дощу дорогою у Вінниці.

Фото: Володимир Тарасов

Рятувальник гасить умовну лісову пожежу під час командно-штабних навчань рятувальних служб міста щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі КП "Лісо-паркове господарство Конча-Заспа".

Фото: Юлій Зозуля

Хмари над Чорним морем в Овідіопольському районі Одещини.

Фото: Олена Худякова

Маки в полі. Київ.

Фото: Юрій Рильчук

Колоски на полі в Тлумацькому районі Івано-Франківської області.