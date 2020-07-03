СБУ заблокувала "схему", від якої держава щомісяця втрачала 2 мільярди

СБУ спільно з Офісом генпрокурора та Державною податковою службою провела спецоперацію з викриття у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Про це інформує СБУ.

«За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності. Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах», - ідеться в повідомленні.

У результаті більш ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.

Як зазначається, під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем надалі. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося запобігти завданню збитків державі на суму 200 млн грн. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд грн податкових платежів.

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У звязку з цим СБУ на майбутнє запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський чинник, і змінити програмні алгоритми.

У кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, - за ч. 2 ст. 205-1 КК. Сума збитків, завданих державі з використанням даних підприємств, становить 100 млн гривень.

Фото: СБУ