В ОАСК оскаржують зміни до правил “прописки”

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати незаконною постанову Кабінету міністрів України “Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання”.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України щодо оскарження внесених змін до правил реєстрації місця проживання. Позивач просить суд визнати незаконною та скасувати постанову Уряду №481 від 27.05.2020 року “Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вказаною постановою, окрім іншого, було визначено, що у разі перебування житла в іпотеці або довірчій власності реєстрація місця проживання особи здійснюється лише за наявності згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

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На думку позивача, оскаржувана постанова суперечить Конституції України, чинному Цивільному кодексу України, іншим правовим актам та була прийнята з порушенням Закону України “Про Кабінет Міністрів України” і Регламенту КМУ.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.