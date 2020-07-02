Нацрада перевірить телеканал "КРТ" через показ фрагментів параду в Москві

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні у четвер призначила перевірку телеканалу «КРТ».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Національна рада під час проведення моніторингу 24 червня 2020 року вкотре виявила в ефірі ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ» (логотип «КРТ») ознаки порушення чинного законодавства під час передачі про військовий парад у Москві та призначила компанії ще одну перевірку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з моніторингом мовлення в ефірі телекомпанії «КРТ» 24 червня було зафіксовано трансляцію передачі «Гаряча лінія», де наживо (про це свідчить напис «LIVE» у лівому верхньому куті екрану) з повторами 25 червня обговорювали питання проведення у Москві параду перемоги. У відеофрагментах параду, що транслювалися в ефірі вітчизняного мовника, було продемонстровано урочистий марш російських військових, бойову техніку, крупним планом показано верховного головнокомандувача збройних сил держави-агресора, президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу, констатували в Нацраді.

Зазначається, що у коментарях ведучих передачі Катерини Іванової та Олександра Галицького, промовах гостей не було наголошено, що на відео демонструються збройні формування держави-агресора, натомість звучали схвальні висловлювання та захоплення фактом проведення військового параду в Москві. Таким чином, зміст передачі містить ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

У Нацраді наголосили, що впродовж останнього часу вони неодноразово фіксували ознаки порушення законодавчих вимог в ефірі ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ», що свідчить про певну системність у мовленні компанії.

Члени Національної ради одноголосно проголосували за проведення позапланової перевірки цього мовника.