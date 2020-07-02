Експерт розповів про світові розробки вакцин проти COVID-19

Один з розробників вакцини проти COVID-19 - британська фармацевтична компанія AstraZeneca - визнає, що 100-відсоткової гарантії від зараження не буде.

Про це в програмі «Насправді: світ» в ефірі телеканалу «Дім» повідомив медичний радник компанії «Фармак» Віталій Усенко.

Експерт розповів про світові розробки вакцини проти COVID-19, зокрема прокоментував розроблення вакцини компанією AstraZeneca («оксфордської вакцини»), а також роботу над вакцинами в інших країнах світу.

«Якщо брати «оксфордську вакцину» з Великої Британії, там саме принцип ДНК-вакцини і вектор. Їх керівництво дійсно говорило, давало інтерв'ю, що у вересні, можливо, ця вакцина буде готова. Це, по-моєму, дуже оптимістичні речі. З іншого боку, не слід забувати, що уряд США виділив AstraZeneca (до того, як вона ще цю вакцину зробить) 1,2 млрд дол. на розробку вакцини. Причому AstraZeneca чесно каже, що це наука тощо, тобто 100-відсоткової гарантії ніхто дати не може, що ця вакцина працюватиме... 100-відсотково до закінчення клінічних випробувань ніхто гарантію дати не може», - зазначив він.

За словами Усенка, ще одна вакцина розробляється в Німеччині - CureVac: ця німецька компанія навіть встигла потрапити в скандал. «Сполучені Штати хотіли викупити цю вакцину переважно, щоб нею користувалося населення США, але німці їм відмовили, це був цікавий свого роду конфлікт. Проте, щоб запобігти витоку мізків і вакцин, уряд Німеччини виділив 300 млн євро цій компанії, почав брати участь також у розробках для того, щоб розробити власну вакцину, ну, і як німці заявляють, що ця вакцина, якщо буде успішна, вона буде для всіх, не тільки для Німеччини», - розповів Усенко. Водночас він констатував, що в першу чергу вакцину використовуватимуть «для своїх громадян, а потім вже думатимуть про інших громадян».

Експерт також розповів, що нові вакцини проходять багаторівневу систему тестування. Тільки після того, як буде доведено безпеку, таку вакцину починають застосовувати у здорових людей. За словами Усенка, випробування на людях можуть ділитися на кілька фаз. Перша фаза - це йдуть здорові добровольці: на невеликій групі досліджується насамперед безпека застосування, відпрацьовується дозування. У другій фазі - це ширша група - вже перевіряється ефективність, тобто в разі вакцини перевіряється, яку вона дає імунну відповідь. І третя фаза - для більш широкої групи ризику: людей, які можуть заразитися певним захворюванням. У разі, якщо це лікарські препарати, це хворі тією чи іншою патологією, від якої досліджується цей препарат.

Усенко нагадав, що в Китаї схвалили використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу, розробленої фармакологічною компанією CanSino Biologics. «Фактично це третя фаза тестування. У Китаї - це як більш авторитарна держава - вони вирішили це випробувати на військових, тобто це групи не те що ризику, це групи, які не можуть дати інформовану згоду добровільно, військовому наказали - йому там вкололи», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Італія, Нідерланди і Франція підписали угоду з фармацевтичною групою AstraZeneca на поставку до 400 млн доз вакцини проти коронавірусу, після того, як її створять. Оксфордський університет почав випробування вакцини на сотнях добровольців у квітні, на цей час в них беруть участь 10 тис. осіб.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна розпочинає переговори про закупівлі вакцини проти коронавірусу у фармацевтичної компанії AstraZeneca.