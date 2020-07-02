Кабмін пропонує Раді додатково виділити 2 мільярди на подолання наслідків повеней

Кабінет Міністрів пропонує Раді додатково виділити 2 мільярди грн на подолання наслідків повеней у західних областях.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Уряд пропонує додатково виділити 2 мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій", - написав Мокан.

Він уточнив, що на позачерговому засіданні 2 липня Кабмін ухвалив та вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону № 3776 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Крім того Мокан повідомив, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 543 "Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", яка дозволяє пришвидшити низку процедур під час розпорядження та виділення коштів з резервного фонду у разі надзвичайних ситуацій.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради у вівторок заявив, що парламент готовий включитися до роботи в посиленому режимі, якщо буде необхідно допомогти в подоланні наслідків повеней на заході України. Спікер додав, що Верховна Рада, профільні комітети готові, у тому числі, внести зміни до бюджету за необхідності.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти (Івано-Франківська область). Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд раніше виділив понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.