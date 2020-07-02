Під Офісом Президента третій день мітингують шахтарі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Близько сотні шахтарів стукають касками та тримають прапори "Незалежної профспілки шахтарів", "Конфедерації вільних профспілок України" та ін.
Як повідомлялося, серед вимог гірників, зокрема:
погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня 2020 року перевищила понад 1,2 млрд грн;
зобов’язання Фонду державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, у тому числі із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська";
звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса;
заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.