Під Офісом Президента третій день мітингують шахтарі

Біля Офісу Президента третій день триває безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько сотні шахтарів стукають касками та тримають прапори "Незалежної профспілки шахтарів", "Конфедерації вільних профспілок України" та ін.

Як повідомлялося, серед вимог гірників, зокрема:

погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня 2020 року перевищила понад 1,2 млрд грн;

зобов’язання Фонду державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, у тому числі із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська";

звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса;

заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.