Перевірки виявили понад 9 тисяч "потенційних джерел поширення COVID-19"

В Україні за минулий тиждень Держспоживслужба провела 37 тисяч перевірок щодо дотримання карантинних норм підприємцями.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулий тиждень було проведено 37 тисяч перевірок. З них на кожному четвертому об'єкті виявлено порушення протиепідемічних норм, зокрема дотримання карантинних умов. Це свідчить про те, що більше ніж 9 122 об’єкти стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусу", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що боротьба з коронавірусом є комплексною роботою, яку мають виконувати і уряд, і органи місцевого самоврядування, і бізнес, і люди.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.