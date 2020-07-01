За місяць фотофіксації порушники на дорогах сплатили майже 38 мільйонів штрафів

За місяць функціонування автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) сплачено штрафів на 37,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За перший місяць, від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Кошти, які сплачують порушники ПДР зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну.

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Як повідомляв Укрінформ, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.