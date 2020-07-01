В Україні зросли тарифи на екстрену меддопомогу

З 1 липня підвищуються тарифи на надання послуг з екстреної меддопомоги, лікування гострого інфаркту та інсульту.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

"З 1 липня підвищуються тарифи на надання послуг з екстреної меддопомоги, на лікування гострого інфаркту та інсульту. НСЗУ вже наступного тижня, після того як медзаклади прозвітують за другий квартал, готова розпочати процес укладання додаткових угод з ними на надання цих послуг за новими тарифами", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ уточнили, що нові тарифи діятимуть на послуги, які надаватимуться з липня.

Наголошується також, що через карантин продовжено до 1 жовтня виплати медзакладам за глобальним бюджетом за пакетами “Хірургічні операції у стаціонарних умовах” та “Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій”.

Окрім цього, передбачено укладання договорів НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення медзакладів, які, за даними Держказначейства, у І кварталі 2020 року за механізмом медичної субвенції отримали фінансування більше, ніж за Програмою медичних гарантій.

Для укладання таких договорів медзаклади мають подати до НСЗУ плани розвитку своїх закладів, затверджених їх власниками або госпітальними радами за формою, затвердженою МОЗ, яка нині перебуває у розробці.