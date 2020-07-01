Червоний Хрест надасть Україні допомогу для подолання наслідків повеней

Національний комітет Червоного Хреста надасть гуманітарну допомогу для подолання наслідків підтоплень в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Євроінтеграційний портал за результатами зустрічі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з представником Комітету.

"У Червоному Хресті одразу відгукнулися на моє звернення надати гуманітарну допомогу. Ми домовилися зібрати узагальнені дані через координаційний механізм віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та негайно передати їх до Національного комітету Червоного Хреста України. Таким чином можна буде централізовано та швидко отримати гуманітарну допомогу в ті регіони і тим громадянам, які цього найбільше потребують. Відповідне доручення і лист уже підписані та надіслані міністерствам через систему електронного документообігу для якнайшвидшого відпрацювання”, - зазначила Стефанішина.

За попередніми оцінками, найбільш пріоритетними потребами для постраждалого населення є життєзабезпечення евакуйованих та потерпілих осіб (облаштування місць тимчасового проживання, харчування, забезпечення одягом, продуктами, предметами першої необхідності тощо); відновлення сталої роботи об'єктів комунального господарства, які потрібні для підтримання безпечної життєдіяльності, зокрема водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи електро та газопостачання; забезпечення засобами санітарно-епідеміологічного контролю для запобігання спалахам інфекційних захворювань; надання соціальної допомоги, включаючи фінансову, та відновлення зруйнованих будівель та споруд, а також критично важливих об'єктів інфраструктури постраждалих регіонів.

Після отримання даних про обсяги та перелік першочергових потреб Стефанішина продовжить переговори з представниками Червоного Хреста в Україні для якнайшвидшого отримання гуманітарної допомоги для західних областей, які постраждали від повеней та їх наслідків.

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Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

Загалом унаслідок негоди постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на Заході України.