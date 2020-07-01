ЗНО з української: оприлюднили правильні відповіді на тест

Встановлено правильні відповіді до завдань тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Предметні фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти встановили правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Українська мова і література»", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з української мови і літератури відбудеться до 25 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 25 липня.

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Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, радимо скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схеми оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови буде розміщено завтра в розділі «ЗНО-2020. Українська мова і література».

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочалася 25 червня тестуванням з математики, 30 червня понад 275 тисяч учасників склали тестування з української мови та літератури.