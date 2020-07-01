У російській колонії, де тримають політв'язня Кияшка, спалах COVID-19

У російській виправній колонії №11, де незаконно утримується український політв'язень Ігор Кияшко, спалах коронавірусної інфекції.

Про це у Facebook повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"У "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Нижегородской области" запроваджено карантин, адже у багатьох в'язнів клінічно підтвердили зараження на COVID-19. Також коронавірусну хворобу було діагностовано у в’язнів, які трималися разом в одному приміщенні з Ігорем Кіяшком", - написала вона.

Денісова заявила, що через брак ліжкомісць у медичній частині цієї колонії інфікованих осіб розміщують у їдальні та клубі для проведення дозвілля, чим наражають на небезпеку зараження інших в'язнів.

"У деяких установах Федеральної служби виконання покарань Росії наші громадяни також потерпають від стрімкого поширення коронавірусної хвороби. Зокрема, спалах COVID-19 спричинив запровадження карантинних заходів у "ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" та "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области", - відмітила вона.

Омбудсмен наголосила, що через відсутність засобів індивідуального захисту та неналежне медико-санітарне забезпечення деякі політв’язні вже перенесли інфекційну хворобу.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова терміново забезпечити дотримання прав громадян України", - заявила вона.

Зокрема, Денісова вимагає надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій ВООЗ і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також надавати відповідну лікарську допомогу відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

Вона також закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосовувати всі можливі механізми впливу на РФ "задля захисту та якнайшвидшого звільнення з полону Кремля всіх громадян України".

Як повідомлялося, громадянина України Ігоря Кияшка затримали в Нижньому Новгороді 10 квітня 2018 року. Колишнього працівника МВС України, а нині практикуючого адвоката звинуватили в шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків.

Дружина Кияшка пояснювала, що чоловік поїхав до Нижнього Новгорода за ліками для трирічного сина, у якого стався рецидив золотистого стафілокока.

Наприкінці грудня 2018 року в Нижньому Новгороді обласний суд засудив Кияшка до восьми років колонії суворого режиму. Громадянин України визнав, що намагався купити лопаті від двигуна РД-33, але спростував звинувачення в шпигунстві. За його словами, секретні документи йому підкинули під час затримання.

14 квітня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що засуджений Ігор Кияшко страждає від високого артеріального тиску і головного болю, при цьому його звернення щодо надання йому медичної допомоги були проігноровані адміністрацією колонії.