Страхування медиків через COVID-19: комітет ВР погодив виділення грошей

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників.

Про це йдеться на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

"Члени Комітету погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 17.06.2020 № 498)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було погоджено виділення Міністерству юстиції коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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Обидва рішення були ухвалені керуючись частиною другою статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».