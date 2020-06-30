"Слугу народу" зараз підтримала б третина українців

Партію "Слуга народу" готові підтримати 30% українців, якби пішли на парламентські вибори найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні Центру Разумкова за результатами дослідження, проведеного соціологічною службою центру.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% серед усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, за "Європейську солідарність" готові віддати свій голос 10% серед усіх респондентів, або 16% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме, за ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" — відповідно 2% і 3%, за Політичну партію "Сила і честь" — відповідно 3% і 3%.

Також за даними опитування, за "Опозиційний блок" готові проголосувати 2% усіх опитаних та стільки ж, якби пішли на вибори найближчим часом, за політичну партію "Голос" — відповідно 1,5% і 2%, за партію Шарія — відповідно 1,5% і 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" — відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" — відповідно 1% і 2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій — менше 1% респондентів..

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проведене в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.