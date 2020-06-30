Чехія дає Україні 5,5 мільйона на запобігання COVID-19 у лікарнях

Чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки, до числа яких віднесено Україну.

Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.

"Чеська Республіка надасть по 5 млн крон (близько 5,5 млн грн - ред.) допомоги на систему надання ортопедичних та реабілітаційних послуг у Малі, систему надання реконструктивної хірургії біженцям та іншим уразливим людям у Лівані, а також на покращення охорони здоров’я та запобігання поширенню COVID-19 у медичних установах в Україні", - йдеться у повідомленні.

Пріоритетами програми MEDEVAC є направлення лікарів за кордон та одночасно розвиток медичної інфраструктури на місцях. Цей спосіб підтримки є кращим, особливо у випадках, коли неможливо направити чеську медичну команду, наприклад, з міркувань безпеки в країні призначення, зазначили в МВС ЧР.

На додаток до зазначених 15 млн крон уряд затвердив за пропозицію Міністерства внутрішніх справ також надання пожертв на загальну суму 72 млн крон через програму допомоги на місцях - регіону Балкан та регіону MENA (Близький Схід та Північна Африка). Зокрема, 27 млн чеських крон призначені для підтримки системи міграції в Греції, 20 млн для підтримки доступу до процедур надання притулку та інтеграційних заходів під час пандемії в Сербії. Чеська Республіка підтримає 15 млн кронами спільний з Данією проєкт підтримки потенціалу притулку та розширення співпраці на міграційному маршруті центрального та західного Середземномор’я і ще 10 млн крон підтримку сирійських біженців у Лівані, які постраждали від коронавірусної кризи.

Сума схваленої в понеділок, 29 червня, допомоги становить 87 млн крон. Загалом для прямої допомоги зарезервовано цього року 189 млн крон.