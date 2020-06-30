СБУ затримала ексбанкіра, який за $25 тисяч “продавав” посаду в НБУ

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів «продавав» посаду начальника одного із управлінь Національного банку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч, поінформували в СБУ.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Фото: СБУ