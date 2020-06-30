Німеччина дає ЮНІСЕФ ще €2 мільйони для допомоги Україні

Німеччина цього та наступного року профінансує ще один проєкт надзвичайної екстреної допомоги Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), надавши 2 мільйони євро для допомоги постраждалим від конфлікту на сході України.

Про це повідомляє Посольство ФРН в Україні.

«Проєкт, який фінансуватиметься, розрахований на людей, що потребують особливого захисту і страждають від конфлікту, який досі триває в Східній Україні, а саме новонароджені, діти та їхні матері. Зокрема йдеться про поліпшення медичного обслуговування та психосоціальну опіку, забезпечення чистою питною водою, заходи для створення кращих санітарних умов, а також про практичну допомогу, наприклад, забезпечення дітей зимовим одягом», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за підтримки Федерального уряду медичним закладам України буде надано медичне й захисне спорядження, а також дезінфекційні та санітарно-гігієнічні матеріали для боротьби з наслідками COVID-19. Також за допомогою німецького фінансування ЮНІСЕФ продовжить заходи щодо інформування про небезпеку мін, невибухлих бойових засобів та решток снарядів та заходи опікування постраждалими від мін.

У посольстві нагадали, що у 2018-2019 роках Німеччина надала 2 млн євро для фінансування гуманітарних проєктів, які здійснювалися ЮНІСЕФ у Україні.