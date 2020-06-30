Сьогодні - ЗНО з української мови і літератури

Для проходження тесту з української мови і літератури зареєструвалися 369 562 особи, для яких створено 24 970 аудиторій у 1 522 пунктах тестування.

Інформують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія» абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

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Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня відбулося ЗНО з математики, тестування пройшли 152 180 осіб.

За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.