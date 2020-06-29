Професор Пономарів знаходиться у лікарні з тяжкою травмою. Колеги просять про допомогу

Відомий мовознавець, 84-річний професор Олександр Пономарів знаходиться у лікарні у важкому стані з травмою хребта, його лікування потребує чималих коштів.

Про це повідомив заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Литвиненко у Facebook.

"Друзі, потрібна допомога Олександрові Даниловичу Пономареву. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані. Пошкоджено хребет", - написав Литвиненко.

У коментарях він пояснив, що професор упав, зламав два хребці. "Нещодавно зробили операцію, є надія, що зможе ходити. Зараз лежить", - додав Литвиненко.

Він наголосив, що лікування вимагає значних коштів і попросив відгукнутися всіх, хто може, та повідомив, як допомогти.

Олександр Пономарів — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету ім. Шевченка. Автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови. Веде популярний блог з українського правопису.