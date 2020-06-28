Шмигаль привітав молодь: Вірю, що з вами ми побудуємо гідну та квітучу Україну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побажав молоді у її свято позитиву, щастя, добробуту й миру.

Про це йдеться у його вітанні з нагоди Дня молоді у Facebook.

«Вітаю молодь зі святом! Нехай цей незабутній час принесе вам море пригод і позитиву, щастя, добробуту й миру. Саме ви сьогодні визначаєте майбутнє країни, спрямовуєте її та захищаєте. Вірю, що з вами ми побудуємо гідну та квітучу Україну», - написав Шмигаль.

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Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, в Україні поряд з Днем Конституції святкують День молоді. Його щороку відзначають в останню неділю червня відповідно до указу Президента України від 22 червня 1994 року.