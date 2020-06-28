Мер Конотопа спалив прапор Росії біля посольства

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін спалив російський прапор перед посольством РФ у Києва.

Відео з цієї акції мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив свій вчинок мер Конотопа, це, зокрема, є відповіддю на оприлюднений нещодавно проросійським блогером Анатолієм Шарієм відеоролик про нього.

"Я зараз роблю відповідь Толіку Шарію, який нещодавно вже вкотре випустив про мене відеоролик, нібито викриває мене в чомусь. Подивившись цей ролик, я зрозумів, що мій найбільший гріх це те, що я свого часу спалив прапор Російської Федерації і включав гімн, коли був в АТО. Тож, Толік Шарій, передаю тобі вітання та урочисто спалюю твій прапор", - заявив він.

Семеніхін увімкнув гімн України та спалив російський прапор.

Як повідомлялося, Семеніхін у 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до армії для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь в обороні міста Щастя, за що був нагороджений медаллю «За оборону Щастя».

З листопада 2015 року - міський голова м. Конотоп.