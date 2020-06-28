Навесні до обмеження чи позбавлення волі за злочини засудили 4 400 осіб – ГПУ

Упродовж весни 2020 року 4 400 осіб були визнані винними та засуджені до обмеження чи позбавлення волі за злочини.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова поінформувала у своєму відеозверненні з нагоди перебування 100 днів на посаді, оприлюдненому на сайті Офісу генпрокурора.

"Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, «посадок». І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду. За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків у особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій", - сказала Венедіктова.

Чомусь, додала вона, у гонитві за «великою рибою» знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них.

"Так, двоє осіб потрапили до в’язниці на 15 і 13 років за вбивство та глумління над трупом. До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду. 10 років за ґратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 млн гривень, а директор одного з приватних товариств - 7 років за розтрату майна підприємства. Також прокурори Офісу генпрокурора відстояли у Верховному Суді рішення про позбавлення волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі 6 пішоходів в центрі Харкова", - наголосила генеральний прокурор.

За її словами, у справах, які на особливому контролі у громадськості, теж є результати. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варту взято підозрюваного – голову Херсонської обласної ради. Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам.

Поки увага українців прикута до гучних справ за процесуального керівництва прокурорів, органи правопорядку розслідують більше 1 мільйона 400 тисяч кримінальних проваджень. До суду скеровано понад 30 тисяч справ.

"У 816 кримінальних корупційних провадженнях особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 630 обвинувальних актів. Наразі судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 млн гривень збитків. Так, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно засновника трьох фіктивних підприємств, який, діючи за попередньою змовою з посадовцями Державної податкової служби України та організаторами так званих транзитно- конвертаційних груп, упродовж 2019-2020 років формували податковий кредит з ПДВ в особливо великих розмірах. Сума збитків, завданих державі внаслідок їх протиправної діяльності, – близько 100 млн гривень, а через рахунки цих товариств пройшло понад 1,5 млрд гривень", - розповіла Венедіктова.

За її словами, повідомлено про підозру також у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів у бюджетній сфері. До суду скеровано 829 обвинувальних актів і наразі постановлено понад 260 обвинувальних вироків.

Також у близько 500 кримінальних провадженнях про вчинення злочинів проти довкілля та у земельній сфері особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 439 обвинувальних актів. Наразі судом постановлено 73 обвинувальних вироки. У кримінальних провадженнях цих категорій відшкодовано понад 56 млн гривень та повернуто понад 156 гектарів земель.

Викрито 354 кримінальних правопорушення, вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 619 кг наркотиків. За результатами перестрілки в Броварах за розподіл пасажиропотоку повідомлено про підозру кримінальному авторитету – керівнику організованої озброєної банди та 12 її учасникам.

Загалом за цей період у сфері протидії організованій злочинності до суду з обвинувальним актом направлено 119 кримінальних проваджень стосовно 482 осіб, якими вчинено 926 злочинів. З постановленням вироків розглянуто 24 кримінальних провадження. Засуджено 86 осіб, з яких 40 – до реального позбавлення волі.