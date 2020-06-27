Україну визнали країною з високими темпами поширення COVID-19

Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо

«Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19. У цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція», - йдеться у повідомленні.

Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, українцям варто дотримуватися рекомендацій МОЗ, стежити за особистою гігієною та не забувати про те, що карантин досі діє.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.