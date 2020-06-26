Вступ до магістратури стартує 1 липня

Вступні іспити до магістратури розпочинаються з 1 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"1 липня розпочинаються вступні іспити до магістратури. Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00)", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що станом на 26 червня понад 55% учасників, зареєстрованих для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), не роздрукували свої запрошення-перепустки.

Також у Центрі нагадали, що адреси пунктів тестування та час початку іспиту зазначено в запрошеннях-перепустках, розміщених у Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ. Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Для участі в ЄВІ та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) учасник має своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою зазначені вище документи, дотримуючись рекомендацій, пройти процедуру допуску до пункту тестування.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу екзаменаційного листка; оригіналу документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку); запрошення-перепустки.

Читайте також: На ЗНО з математики не допустили 30 осіб через ознаки ГРВІ

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступника не буде допущено до пункту тестування.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також наголосили, що електронна версія ID-картки у мобільному застосунку "Дія" не замінює оригінал паспорта.