Удар стихії, вибух у багатоповерхівці та мурал-подяка

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Альона Николаєвич

Черговий тиждень адаптивного карантину приніс черговий антирекорд. У п’ятницю, 26 червня, в Україні за добу зареєстрували 1 109 нових випадків COVID-19. Загалом лабораторно підтверджено 41 117 випадків, з них 1 086 летальних. На фото: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу на території Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру.

Фото: Володимир Тарасов

Попри невтішні показники українці масово не втрачають нагоду погрітися на спекотному сонечку або шукають прохолоди у водоймах.

Фото: Євген Котенко

У неділю, 21 червня, о 10:00 у Дарницькому районі столиці в десятиповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 пролунав вибух попередньо газоповітряної суміші, внаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Фото: Юрій Рильчук

На заході України тим часом інша трагедія – водна. Інтенсивні опади впродовж 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Жертвами стихії вже стали троє людей, ще одна зникла безвісти.

Фото: Маркіян Лисейко

Селище Ланчин опинилося в епіцентрі стихії, що цими днями вирує на Прикарпатті.

Фото: Маркіян Лисейко

У четвер під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Мешканці Ланчина розповіли главі держави, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через повінь.

Фото: Маркіян Лисейко

Загалом у західних областях підтоплені 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Уряд 25 червня ухвалив рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки з подолання наслідків повені.

Фото: Маркіян Лисейко

Тим часом ті, хто стоїть на передовій у боротьбі з пандемією, отримали художню подяку за свою роботу. До Дня медика на фасаді лікарні швидкої допомоги у Львові відкрили мурал, присвячений лікарям. На стінописі зображена лікарка, яку малює хлопчик і пише їй «дякую». На тлі її уніформи – силует Львова. А на іншій стіні – дівчинка тримає синьо-жовтого повітряного змія як символ надії. З'єднує їх кардіограма життя. Висота муралу – 21 метр.

Фото: Євген Котенко

А у столиці лікарів привітали музикою. У Софійському соборі музиканти виконали «Молитву за медиків» як символ вдячності медпрацівникам за їхню щоденну виснажливу й відповідальну роботу.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Наслідки вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

Фото: Юрій Рильчук

Річка Білий Черемош під час повені на Івано-Франківщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Опудало на шибениці під час флешмобу патріотичних сил біля будівлі колишнього офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у Харкові.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник акції солідарності з білоруським народом біля будівлі Посольства Республіки Білорусь в Україні.

Фото: Дмитро Смольєнко

Активісти "Національного корпусу" під час акції "Проти ватного реваншу" в Запоріжжі.

Фото: Євген Котенко

Люди грають у шахи біля будівлі Київського апеляційного суду, де розглядають справу активіста Сергія Стерненка, підозрюваного у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Фото: Альона Николаєвич

Молоді офіцери під час церемонії випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Фото: Дмитро Смольєнко

У ніч проти 21 червня, в день літнього сонцестояння, на острові Хортиця зібралися сотні людей, щоб відзначити свято Купала за стародавніми традиціями.

Фото: Юлій Зозуля

Сеанс масової медитації в одеському "Зеленому театрі".

Фото: Сергій Гудак

Продавчиня на міському продуктовому ринку Ужгорода.

Фото: Маркіян Лисейко

Медпрацівники лікарні швидкої допомоги виглядають з вікна під час відкриття муралу на честь медиків у Львові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Оголошення про санітарні правила користування громадським транспортом у Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чоловік на пляжі спостерігає за спільними тренуваннями співробітників ДСНС та фахівців рятувально-водолазної служби в Запоріжжі.

Фото: Олександр Лапін

Жінка покладає квіти до Меморіалу Слави під час вшанування пам’яті жертв Другої світової війни у Вінниці.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Священник, який перехворів на COVID-19, здає плазму крові для подальшого виготовлення ліків від коронавірусу у Харківському обласному центрі заготівлі та перероблення плазми "Харків-плазма".

Фото: Юрій Рильчук

Оповита туманом річка Білий Черемош, що вийшла з берегів через тривалі дощі, на Івано-Франківщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Воротар запорізького МФК "Металург" Ярослав Котляров пропускає м’яч у свої ворота під час матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги проти харківського ФК "Металіст 1925", що завершився поразкою його команди з рахунком 0:2 на стадіоні "Металіст" у Харкові.

Фото: Маркіян Лисейко

Чоловік катається на роликових лижах у Львівській області.

Фото: Сергій Гудак

Листя гінкго дволопатевого у променях сонця в Ужгород.

Фото: Юлія Овсяннікова

Макрофотографія квітки. Київ.