Ткаченко вважає, що потрібно відкривати фан-зони, але з обмеженнями

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передав Міністерству охорони здоров'я свої пропозиції щодо організації діяльності закладів культури під час пандемії коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Учора ми у Кабміні зробили декілька важливих кроків, щоб підтримати сферу культури та креативних індустрій. Заклади культури відкрито. Також згадаю про важливі зрушення для кінотеатрів. Вони нарешті можуть планувати своє майбутнє, а ми з 2 липня можемо йти в кіно. Тільки не забуваємо, що карантин не скасовується. Попри це, ще залишаються концертники, театральники та інші представники закладів культури, для яких обмеження досі не адаптовані. На жаль, їхня економічна ситуація вже на межі. Тому передав в МОЗ наші пропозиції щодо організації діяльності закладів культури під час пандемії", - написав Ткаченко.

Зокрема, на його думку, так звана розсадка "шахматкою", передбачена для кінотеатрів, має стати рішенням для усіх закладів культури, у яких є стаціонарні місця для сидіння. Тобто, скасувати обмеження про дотримання 1,5 метрової дистанції. Зала кінотеатру --той самий партер театру чи концертної зали, підкреслив міністр.

По-друге, вважає Ткаченко, потрібно відкривати фан-зони, але з дотримання усіх застережень МОЗ. "Обов’язок організаторів будь-яких масових заходів (культурних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) - забезпечити дистанції між учасниками в 1,5 метра. Це потрібно враховувати при організації фан-зон", - зазначив він.

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Міністр нагадав про те, що українці нині живуть в реаліях адаптивного карантину, а отже, мають адаптуватися, аби нарешті створити умови для відновлення економічної діяльності креативних індустрій.

Як повідомлялося, Кабмін 25 червня дозволив відкрити кінотеатри в Україні з 2 липня. Водночас передбачено, що кінотеатри можуть бути заповнені максимум на 50%.