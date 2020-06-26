Кабмін встановив порядок розпоряджання конфіскованими тваринами

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови, якою з метою гуманного ставлення до тварин запроваджується порядок розпоряджання конфіскованими тваринами.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, 25 червня, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт постанови "Про внесення зміни до Порядку розпоряджання майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби".

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що документ розроблено з метою встановлення порядку розпоряджання конфіскованими тваринами.

Згідно з документом, з метою гуманного ставлення до тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, сприянню їх благу, покращення якості їх життя, проєктом постанови пропонується передбачити безоплатну передачу конфіскованих тварин закладам, притулкам тощо, які відповідно до законодавства мають право на їх утримання.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ поширила інформацію, що на сайті системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) Міністерство юстиції продає за борги породистих собак.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, Міністерство юстиції вимушене відбирати тварин у їхніх власників на виконання рішень судів.

Водночас заступник міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що Мін'юст розробив і подав зміни до законодавства, які унеможливлять подальший продаж тварин через торги.