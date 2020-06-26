Повені в Україні: Президент висловив співчуття родинам загиблих

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих на Прикарпатті.

Про це він написав Facebook.

“Те, що мені сьогодні довелося побачити на Івано-Франківщині, до болю вразило. Але разом ми з усім впораємося”, — написав він.

“Мої щирі співчуття родинам загиблих. Це непоправна втрата. Все інше — здолаємо. Кошти на ліквідацію наслідків повені виділено. Більше того, без зайвої бюрократії вони вже пішли на місця”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що тепер головне — “наполегливо працювати”.

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“По-перше, щоб відновити всі населені пункти й інфраструктуру. По-друге, щоб знайти комплексне рішення проблеми підтоплень і запобігти повторенню подібного в майбутньому”, — резюмував глава держави.