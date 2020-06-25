Карантинні рейди: порушення виявляє кожна четверта перевірка

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щоденно перевіряють понад 4000 об’єктів щодо дотримання ними вимог протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Держпродспоживслужба з 18 червня посилила державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, у тому числі за протиепідемічними заходами. Так, 23 червня 2020 р. перевірено 4269 об’єктів, із них 650 - закладів громадського харчування. На кожному четвертому об’єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби порушникам надали 896 приписів (пропозицій), наклали 74 штрафи, у 189 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 102 - органи Національної поліції.

Як повідомлялося, на виконання протоколу №10 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 червня 2020 року Держпродспоживслужба посилила державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства за пунктами тестування зовнішнього незалежного оцінювання, дошкільними закладами, закладами громадського харчування, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками та іншими об’єктами згідно з встановленими вимогами щодо здійснення протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), затвердженими постановами головного державного санітарного лікаря України.