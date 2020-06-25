Усі пункти проведення ЗНО сьогодні відкрилися – Мандзій

Усі пункти тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні були відкриті.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всі пункти тестування були відкриті, включаючи пункти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях (ці регіони потерпають від повені - ред.)”, - сказала Мандзій.

За її словами, ті учасники ЗНО, які через негоду сьогодні не змогли дістатися до пунктів тестування, матимуть змогу взяти участь у додатковій сесії, яка проходитиме з 24 липня по 11 серпня.

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Мандзій наголосила, що всі пункти тестування забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, антисептиками, безконтактними термометрами, щитками халатами для медиків.

Вона додала, що якщо учасники ЗНО помітили порушення правил безпеки чи нестачу засобів індивідуального захисту, вони можуть звертатися до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня розпочалася основна сесія ЗНО тестування з математики.

Водночас, у зв'язку з надзвичайною ситуацією через ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях УЦОЯО радило учасникам ЗНО з цих регіонів скласти тестування в додаткову сесію.