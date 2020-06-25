Пам’ятайте: Путіна немає

Чому ми можемо навіть лайкнути хештег «слава-путіну-президенту-російської-федерації»?

Ті, хто ховається від реальності, переконуючи себе, що референдум 1 липня в РФ і «обнуління» Путіна нас не стосуються – все ж таки помиляються.

Зізнаюся: я теж ще вчора належав до них. Але нині переконався: насправді, це не так. І зовсім не через загрозу Українській державності. Але якщо Путін всядеться в Кремлі навічно – а це майже гарантовано, тільки ду-у-уже чорний лебідь розміром з міжконтинентальну ракету може тут чимось зарадити – тоді що, українцям доведеться вічно обговорювати, в яку калюжу, вибачаюсь, пукнув Пу?!

Зізнаюся: мене така перспектива пригнічує і я відчуваю себе ледве не на межі нервового зриву…

Це неприємне відчуття, ще не сформульоване і не мовлене, вперше охопило мене, звісно, не сьогодні, але навала коментарів і обговорень путінської маячні, опублікованої в журналі «National interest», занурює з цього приводу ледве не в містичний жах. Люди, все це уже сказано безліч разів – і ним, і вами – про нас і про нього! Скільки можна?! Вам не здається, що це вже небезпечно для нашого психічного здоров’я?

Відтак, я пропоную прийняти Кодекс ставлення українця до Путіна.

1. Путін – гарант неповернення України в російське стійло.

Якби у Кремлі сиділо щось більш адекватне за Путіна, у нас було б набагато більше охочих замирюватися з «братами». А Путін для більшості потенційних малоросів – все ж таки – як пугало для дурних горобців. Не кажучи вже про нас – розумних.

2. Путін – гарант міжнародної підтримки України.

Поки такий от буйно божевільний президент Путін сидить у Кремлі, Україні гарантовано підтримку цивілізованого світу в протистоянні з Росією. Ніякий Трамп з Макроном тут нічого не змінять. Тож молімось не за Путіна, а щоби він сидів у Кремлі доти, доки ми, нарешті, не дамо собі раду.

3. Путін – гарант слабкості й відсталості Росії.

Поки він там «вічним президентом», Росія залишатиметься «бензоколонкою» з іржавими ракетами. Такій Росії, безумовно, легше протистояти. Надто – такій неблагополучній державі, як Україна. Значить? Слава Путіну, президенту Російської федерації!

4. Путін гарантовано уже нічого нового не скаже.

Тому, заради Бога, не слухайте його і не читайте його «статей» і тим більше, – не рефлексуйте з цього приводу. Постійним спостереженням за Путіним, безумовно, небезпечним «об’єктом», а також – оперативним реагуванням, в разі необхідності, мають займатися в Україні дипломати, «компетентні органи» й військові. Вони за це зарплату отримують.

5. ПУТІНА НЕМА

Нормальний пересічний українець має просто забути про це опудало. Не треба роз’ятрювати себе мріями про те, щоб Путін здох. Замість нього дуже хутко прийде щось іще гірше. Тож не треба нічого такого чекати – це гріх. Скажіть собі просто: ПУТІНА ДЛЯ МЕНЕ НЕ ІСНУЄ.

Сергій Тихий

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