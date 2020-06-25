Зґвалтування у Кагарлику: поліція обіцяє потерпілій цілодобову охорону від завтра

Поліція та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнили, що від завтра буде надано цілодобову охорону жінці, яка є потерпілою у справі про зґвалтування у Кагарлику.

Про це повідомила народний депутат Олександра Устінова ("Голос") у Facebook.

"Сходили з Анастасією Радіною (народний депутат з фракції "Слуги народу" - ред.) на прийом до Антона Геращенка (заступник міністра внутрішніх справ, - ред.). Поліція та заступник міністра пообіцяли завтра дати цілодобову охорону потерпілій в Кагарлику дівчині", - написала Устінова.

Як повідомлялося, наприкінці травня було затримано двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

22 червня у коментарі Укрінформу адвокат потерпілої Злата Сімоненко сказала, що жінці досі не надана державна охорона попри те, що прокурор ухвалив відповідну постанову два тижні тому.

23 червня прокурор у справі Валерій Смирнов повідомив, що інкриміновану арештованим статтю 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) змінили на ст. 152 та 127 ККУ (зґвалтування групою осіб та катування за попередньою змовою групою осіб).