Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на CОVID-19 – Шмигаль

В Україні щотижня фіксується дедалі більша кількість випадків коронавірусу, у деяких областях завантаженість лікарень перевищує 50%.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Черговий антирекорд - майже тисячу хворих на коронавірус офіційно підтверджено за минулу добу. Продовжується від тижня до тижня зростання. Ми отримали хвилю коронавірусу. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це негативний сигнал. Це означає, що ми увійшли у серйозну хвилю захворюваності», - сказав Шмигаль.

Він укотре закликав співвітчизників дотримуватися правил карантину. Ті ж заклади та громадяни, які їх не дотримуються, будуть оштрафовані, наголосив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня, а потім продовжив його дію до 31 липня.