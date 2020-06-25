Зеленський: Якщо не зупинити поширення COVID-19, пік буде посеред літа
Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.
«У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину», – сказав Президент.
У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що при дотриманні заходів, розроблених урядом для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.
Він зауважив, що в деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні.
“Міністр робить висновок, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину”, - розповіли в ОП.
Водночас глава МОЗ запевнив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин.
Зазначається, що найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей.
За даними ОП, загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень.
Водночас, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів, і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.
Як повідомлялося, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджені 40 008 випадки COVID-19, за добу — 994 нових випадків. Зафіксовано 1 067 летальних випадків. Одужало 17 758 осіб.
фото: ОП