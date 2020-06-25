Зеленський: Якщо не зупинити поширення COVID-19, пік буде посеред літа

Президент Володимир Зеленський вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення обмежень та наголосив на імовірності виходу на пік захворюваності вже влітку.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину», – сказав Президент.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що при дотриманні заходів, розроблених урядом для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.

Він зауважив, що в деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні.

“Міністр робить висновок, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину”, - розповіли в ОП.

Водночас глава МОЗ запевнив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин.

Зазначається, що найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей.

За даними ОП, загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень.

Водночас, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів, і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.

Як повідомлялося, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджені 40 008 випадки COVID-19, за добу — 994 нових випадків. Зафіксовано 1 067 летальних випадків. Одужало 17 758 осіб.

фото: ОП