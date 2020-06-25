МВС не коментує причетність посадовців до витоку даних із держреєстрів: йдуть слідчі дії

Усі причетні до витоку і розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних відповідатимуть, незалежно від посади.

Так зазначив у коментарі кореспонденту Укрінформу по завершенню брифінгу в агентстві заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"У разі, якщо буде підтверджено, в незалежності від того, це був працівник сервісного центру МВС, ДМС чи працівник органу Соцстраху або, умовно кажучи, податкового - будь-який державний службовець, який порушив відповідне законодавство, має нести відповідальність. Незалежно від того, де він працює, хто він такий і які в нього були функції і компетенції",- зазначив Гончаров.

Раніше на брифінгу в Укрінформі заступник міністра не прокоментував інформацію про ймовірну причетність до витоку даних посадових осіб Сервісного центру МВС та ДМС.

"Ми не можемо коментувати слідчі дії, які проводяться відповідним підрозділом, тому, на жаль, підтвердити чи спростувати не зможемо, адже це питання в сфері компетенції ДБР", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує можливу причетність посадовців головного сервісного центру МВС та ДМС до витоку інформації, що містила персональні дані громадян України, та була розповсюджена в одному з анонімних Telegram-каналів.

Голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.