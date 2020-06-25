Укрпошта вводить в обіг марку та поштовий блок

Національний поштовий оператор "Укрпошта" 25 червня вводить в обіг поштову марку "Листоноша Федір Фекета" та поштовий блок за програмою "Europa. Давні поштові маршрути".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"25 червня вводяться в обіг та вважаються дійсними для оплати послуг поштового зв`язкув усіх відділеннях оштового зв`язку поштова марка №1812 "Листоноша Федір Фекета" та поштовий блок №178 у буклеті №19 за програмою "Europa. Давні поштові маршрути"", - йдеться у повідомленні.

Номінал марки - Z, тобто, відповідає 1 долару США. Тираж - 100 тис. примірників.

Погашення спеціальними штемпелями "Перший день" відбудеться у м. Києві, у м. Ужгород та в с. Тур`ї Ремети Закарпатської області.

Як повідомлялося, поштова марка — це державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням номінальної вартості, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надається національним оператором. До 2014 року поштові марки були документами суворої звітності. Проте і до сьогодні поштові марки залишаються грошовими документами та еквівалентом грошових коштів.