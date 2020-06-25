Кіберполіція просить повідомляти про використання правоохоронцями даних анонімних Тelegram-ботів

Працівники правоохоронних органів не мають права використовувати інформацію стосовно будь-кого з анонімних Тelegram-ботів, у поліції достатньо своїх баз даних.

Про це заявив на брифінгу в Укрінформі перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Кропива.

«Для працівників правоохоронних органів немає ніякої проблеми проводити свою службову діяльність професійно не використовуючи ніяких злочинних елементів», - сказав Кропива.

За його словами, якщо є реальні дані стосовно того, що функціонують відповідні телеграм-боти та інші чати, за допомогою яких здійснюється розповсюдження персональної інформації, то немає значення, хто використовує дану інформацію - чи це працівники правоохоронних органів, чи це комерційні структури - Департамент кіберполіції буде вживати відповідні заходи реагування.

«Нацполіція і МВС здійснює таку політику, що немає нікого свого у підрозділі (кіберполіції – ред). Якщо хтось з представників Нацполіції вчиняє злочин, використовує незаконну базу даних чи здійснює розповсюдження, чи злив даної бази, - інформуйте Департамент кіберполції. А ми зі свого боку зробимо все, щоб дана злочинна діяльність припинилась», - зазначив Кропива.

Незаконні боти не мають функціонувати, повинні функціонувати лише законі джерела отримання інформації, щоб здійснювати все у рамках національного законодавства.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія". Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.