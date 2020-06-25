Сьогодні Міжнародний день моряка

Світ 25 червня відзначає Міжнародний день моряка - професійне свято всіх людей, пов’язаних з морем, передусім моряків торгових флотів.

Його встановлено у 2010 році згідно зі спеціальною резолюцією, прийнятою державами-членами Міжнародної морської організації (ІМО) на конференції в Манілі.

За статистикою, майже 80% світової торгівлі здійснюється за допомогою понад півтора мільйона спеціалістів морських професій.

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ІМО наголошує, що нині моряки перебувають на передньому краї пандемії COVID-19, відіграючи важливу роль у підтриманні потоків життєво необхідних товарів, таких як продукти харчування, ліки і предмети медичного призначення. Через кризу умови праці моряків значно ускладнилися, зокрема через невизначеність і труднощі щодо доступу до портів, зміни екіпажів і повернення в порти призначення.