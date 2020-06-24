Вступ без ЗНО для дітей з ОРДЛО: у Раді зареєстрували президентський законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)".

Документ визначено Президентом як невідкладний, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт вносить зміни до закону "Про вищу освіту", які стосуються розширення можливостей для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та населених пунктів на лінії зіткнення, а також інших окремих категорій осіб.

Законопроєкт врегульовує питання участі у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України для дітей військовослужбовців, учасників бойових дій, співробітників Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей медичних працівників, померлих під час виконання обов’язків з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Законопроєктом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

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На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Як повідомлялося, в Офісі глави держави 22 червня поінформували, що Президент Володимир Зеленський ініціює спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Зокрема, Президент виступає за те, щоб діти з цих територій мали змогу вступати до вишів України без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та мати можливість вступити до всіх вишів України, а не в обмежений перелік, як це відбувається зараз.