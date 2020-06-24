Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами шахтарів

Президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які мітингують під Офісом Президента, і пообіцяв розібратися з "Центренерго", чому гірникам не виплачують гроші.

Відповідний відеозапис оприлюднив у Facebook народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук.

"Дайте мені, будь ласка, кілька днів. Я зараз розберусь з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому, до своїх сімей. Я розберуся", - сказав Зеленський.

Камельчук подякував Президенту за увагу до гірників шахти "Надія".

"Наші прохання були почуті. Сподіваємося на швидке вирішення питання заборгованості "Центренерго" перед усіма підприємствами вугільної промисловості", - написав Камельчук.

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Як повідомлялося, напередодні в.о. міністра енергетики Ольга Буславець зустрілася з ініціативною групою робітників шахти "Надія".

Шахтарі звернулися до міністерства через заборгованість із заробітної плати у працівників шахти "Надія". Міненерго взяло під контроль ситуацію на шахті.