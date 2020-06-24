У Києві провели експертну дискусію про український сценарій перехідного правосуддя

У Києві пройшла тематична експертна зустріч на тему міжнародного досвіду і українського сценарію в питаннях впровадження перехідного правосуддя.

Захід проходив у форматі відеозв'язку на платформі Zoom, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перехідне правосуддя - це по суті сценарій або така собі "road map" виходу із ситуації збройного конфлікту, про те, як держава повинна виходити із ситуації збройного конфлікту і як вона повинна налаштовуватися знову до нормального життя і ситуації, коли збройного конфлікту немає. Тому, відповідно, Україна як держава, яка наразі є у ситуації міжнародного збройного конфлікту, спричиненого збройною агресією РФ, і яка, на жаль, має зараз тимчасово окуповані території у Криму і на Донбасі, безумовно, теж має думати про перехідне правосуддя", - зазначив присутній на дискусії постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

В рамках закритої дискусії експерти обговорили міжнародні кейси у впровадженні концепції перехідного правосуддя в Україні, міжнародний позитивний та негативний досвід, а також основні елементи українського сценарію перехідного правосуддя.

В експертному обговоренні також взяли участь співзавновниця Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Юлія Тищенко, керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко, а також аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини Олена Семьоркіна.