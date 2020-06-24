СБУ відкрила справу проти колишнього керівництва "Антонова"

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти колишнього керівництва ДП "Антонов" за порушення порядку передачі міжнародних товарів, що підлягають державному контролю.

Про це повідомляє пресслужба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить підприємство.

"Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами матеріалів перевірки дій колишнього керівництва ДП "Антонов". Кримінальна справа порушена за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України – "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що у травні цього року ДК "Укроборонпром" за дорученням Прем’єр-міністра України здійснив перевірку окремих епізодів діяльності керівництва ДП "Антонов". За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотнної шкоди репутації ДП "Антонов".

Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних правопорушень у діях керівництва підприємства, були передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Зазначається, що 9 червня 2020 року Державним концерном "Укроборонпром" ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов" Олександра Донця. Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проєктування ДП "Антонов".

В СБУ Укрінформу підтвердили відкриття відповідного провадження, не надавши подробиць.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня, щодо наявної інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва державного підприємства "Антонов”.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету міністрів та Офісу Президента.

З актом та матеріалами перевірки керівництво Концерну також ознайомило голову профспілки авіабудівників.