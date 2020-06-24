СБУ відкрила справу проти колишнього керівництва "Антонова"
Про це повідомляє пресслужба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить підприємство.
"Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами матеріалів перевірки дій колишнього керівництва ДП "Антонов". Кримінальна справа порушена за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України – "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що у травні цього року ДК "Укроборонпром" за дорученням Прем’єр-міністра України здійснив перевірку окремих епізодів діяльності керівництва ДП "Антонов". За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотнної шкоди репутації ДП "Антонов".
Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних правопорушень у діях керівництва підприємства, були передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.
Зазначається, що 9 червня 2020 року Державним концерном "Укроборонпром" ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов" Олександра Донця. Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проєктування ДП "Антонов".
В СБУ Укрінформу підтвердили відкриття відповідного провадження, не надавши подробиць.
Як повідомляв Укрінформ, на початку червня комісія ДК "Укроборонпром" завершила перевірку ДП "Антонов" й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня, щодо наявної інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва державного підприємства "Антонов”.
Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.
Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету міністрів та Офісу Президента.
З актом та матеріалами перевірки керівництво Концерну також ознайомило голову профспілки авіабудівників.