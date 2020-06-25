25 червня. Пам’ятні дати

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день моряка.

День встановлений у 2010 році згідно спеціальної резолюції, прийнятої державами-членами Міжнародної морської організації (ІМО) на конференції в Манілі. Це професійне свято всіх людей, пов’язаних з морем, передусім, моряків торгових флотів. За статистикою, майже 80% світової торгівлі здійснюється за допомогою понад півтора мільйона спеціалістів морських професій.

Цьогоріч Міжнародна морська організація з нагоди Дня моряка привертає увагу до унікальної і важливої роботи моряків.

На думку ІМО, нині моряки знаходяться на передньому краї пандемії COVID-19, відіграючи важливу роль у підтриманні потоків життєво необхідних товарів, таких як продукти харчування, ліки і предмети медичного призначення. Ця криза призвела до більш важких умов праці для моряків, в тому числі до невизначеності і труднощів щодо доступу до портів, зміни екіпажів і поверненням в порти призначення.

Ювілеї дня:

168 років від дня народження Антоніо Гауді (1852-1926), іспанського (каталонського) архітектора. Все життя жив і працював у Барселоні, тому сьогодні ім’я Гауді стійко асоціюється з цим містом, так само, як і однойменний футбольний клуб. Гауді є автором найзнаменитішого іспанського довгобуду – собору «Саграда Фамілія» (храм Святого Сімейства) – нині одного з найвідвідуваніших визначних місць Барселони. 7 листопада 2010 року собор був освячений папою Бенедиктом ХVІ, але храм продовжують будувати (через наплив туристів з усього світу роботи гальмуються). Завершити грандіозну споруду планують до 2026 року – майже через 150 років після початку будівництва. За своє життя Гауді встиг збудувати 17 будівель, 7 із яких входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В школі архітектури про нього казали: «Це або божевільний, або геній». Як виявилося з часом – беззаперечно геній. Серед фанатичних шанувальників творчості геніального каталонця був і Сальвадор Далі. Гауді загинув випадково: йшов на будівельний майданчик і потрапив під трамвай. Неохайно одягненого старого без документів і з порожнім гаманцем довго не хотіли відвозити до лікарні. Попри те, що Гауді будував запаморочливо красиві будівлі – він був відлюдником і аскетом. Коли не було грошей на будівництво його дітища, храму Святого Сімейства, він ішов на вулиці Барселони і просив милостиню. Нині каталонці його обожнюють.

113 років від дня народження Арсенія Тарковського (1907-1989), російського поета, перекладача, батька кінорежисера Андрія Тарковського. Народився в Єлисаветграді Херсонської губернії (нині Кропивницький). Його батько – Олександр Карлович, був вихованцем Івана Карповича Тобілевича (Карпенко-Карого), одного з корифеїв українського національного театру, чоловіка сестри Надії Карлівни. Дитинство і юність Арсенія Тарковського минули в Україні (багато мандрував, голодував, перепробував чимало різних професій). З 1923 року – в Москві. Учасник Другої світової війни. «У детей должно быть золотое детство. У меня оно было… Меня очень любили. Мне на день рождения пекли воздушный пирог. Вы, наверное, даже не знаете, что это такое?.. И прятали его в чулан. А я туда однажды пробрался и стал отщипывать корочку по кусочкам. Вошел папа, взял меня на руки и стал приговаривать: «Это у нас не Арсюша, это зайчик маленький…» Я очень любил отца. И брата Валю», - згадував поет. Арсеній Тарковський часто писав про своє дитинство, особливо, коли ставало геть зле, коли немилосердно давило життя, тоді він наче пірнав у глибокі теплі води далекого минулого.

57 років від дня народження Джорджа Майкла (1963-2016), відомого британського співака. Головним хітом Джорджа Майкла, що й нині є одним із символів Різдва, стала композиція Last Christmas, виконана співаком у 1986 році ще у складі дуету Wham. Джордж Майкл народився в Лондоні в сім’ї кіпрських емігрантів. Його справжнє ім’я Георгіос Кіріякос Панайоту. Свою музичну кар'єру почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав виступати сольно. Загалом за час співочої кар'єри Джордж Майкл випустив шість сольних альбомів, тричі отримував статуетку Brit Awards, двічі ставав кращим британським виконавцем, чотири рази MTV Video Music Awards, чотири рази Ivor Novello Awards, тричі American Music Awards і тричі Grammy.

Роковини смерті:

11 років із дня смерті Майкла Джексона (1958–2009), американського співака, танцюриста, композитора, аранжувальника, хореографа, однієї з найяскравіших зірок світового шоу-бізнесу, «короля» поп-музики 2-ї половини ХХ століття. Майкл Джексон став популярним у віці 12 років як соліст дитячого гурту «П'ятірка Джексонів», а згодом став одним із комерційно найуспішніших сольних артистів в історії. В активі Джексона тринадцять премій «Греммі», стільки ж разів він піднімався зі своїми піснями на перший щабель американських чартів продажів. Двічі його ім'я занесене в Зал слави рок-н-ролу - як учасника «П'ятірки Джексонів» (1997) і як сольного виконавця (2001). В середині 1980-х у співака проявилася генетична хвороба — порушилася пігментація шкіри. Джексон зробив кілька пластичних операцій з пересадки шкіри, був змушений уникати сонячного проміння і регулярно приймати знеболюючі препарати. У 1993 році співака звинуватили в розтлінні 13-річного хлопчика, який був гостем в його будинку, і, незважаючи на припинене кримінальне переслідування, конфлікт було залагоджено виплатою компенсації у 25 млн доларів. Аналогічне звинувачення було висунуто проти Джексона і в 2003 році — після скандального судового процесу в 2005 році, він був виправданий за всіма пунктами звинувачення. На літо 2009 року у Джексона були заплановані кілька концертів. 25 червня 2009 року у своєму домі в Лос-Анжелесі від фатальної комбінації препаратів, наданих особистим лікар, Майкл Джексон помер. Через тривале розслідування смерті артиста публічна церемонія прощання, яка транслювалась на весь світ по ТВ та інтернету, відбулась у Лос-Анжелесі лише 7 липня за присутності 20 тисяч чоловік, після чого тіло було забране сім'єю і поховане на кладовищі «Форест Лаун» 3 вересня 2009 року.