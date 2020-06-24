МОЗ готується розгортати другу чергу лікарень для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень, які будуть приймати хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу 24 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих на коронавірус.... Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Ми вже усвідомлюємо, що в деяких областях з таким ставленням до наших рекомендацій є різке зростання кількості людей, які потрапляють в лікарні", - сказав Степанов.

За його словами, зростає не лише кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус, а також кількість людей, які госпіталізуються з пневмоніями. Так, за минулу добу діагноз "пневмонія" був встановлений 958 особам.

Як додав на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, зараз з 23 тисяч ліжок в лікарнях першої хвилі, які зайняті хворими на COVID-19, зайняті 3 895. З них у відділеннях інтенсивної терапії зайняті 350 ліжок. Всього на апаратах ШВЛ перебувають 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі.

Водночас, за словами Ляшка, у певних регіонах існують проблеми з організацією маршрутів пацієнтів, тому МОЗ, НСЗУ, місцеві департаменти охорони здоров’я будуть відпрацьовувати маршрути пацієнтів та включення певної частини лікарень до пакетів по COVID-19, з тим щоб їхні працівники також отримували надбавки згідно з законом.

"Наразі у нас підготовлено 11 576 ліжок в лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою... Спільно з МОЗ, НСЗУ головами департаментів охорони здоров’я ми проводимо селекторні наради і будемо відпрацьовувати механізми, як включати ті лікарні, які не включені до першої хвилі, і показувати недоліки, які є в певних областях, щодо визначення правильності маршрутів пацієнтів", - сказав Ляшко.

Він додав, що зараз, наприклад, в Закарпатській області через зростання кількості хворих на коронавірус, великий відсоток заповненості ліжок в лікарнях першої хвилі.

"Значна госпіталізація відбувається в заклади охорони здоров’я другої хвилі, за нашою інформацією 243 пацієнти госпіталізовані вже за межами лікарень першої хвилі", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків захворювання на COVID-19, 1051 особа померла, 17 409 одужали. За добу зафіксовано 940 нових випадків.