МОН затвердило перелік регульованих спеціальностей

Міністерство освіти та науки затвердило перелік спеціальностей, здобуття освіти з яких необхідне для доступу до регульованих професій.

Відповідний наказ опублікований на сайті Міністерства.

"Всього таких регульованих спеціальностей 28 – вони передбачають особливо відповідальну роботу. Зокрема, це правнича сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо. Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за такими спеціальностями посилюються", - йдеться у повідомленні на сайті МОН.

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Впровадження додаткового регулювання на 28 професій дозволить встановити єдині підходи щодо регулювання доступу до певних видів професійної діяльності в частині визначення особливостей ліцензування освітньої діяльності, додаткових вимог до правил приймання для здобуття вищої освіти за такими спеціальностями, структури освітньої програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації здобувачів вищої освіти.

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Зазначається, що додаткове регулювання для визначених спеціальностей встановлюється змінами до закону про вищу освіту, ухваленими у грудні 2019 року. Також законом скасовано ліцензування для понад 100 спеціальностей, але водночас вводиться поняття регульованих професій.