Фонд з розробки вакцин від коронавірусу зібрав майже €10 мільярдів — посол ЄС

Ініціатива Європейської Комісії щодо створення фонду для розробки ліків і вакцини від коронавірусу мала величезний успіх: вже зібрано €9,8 мільярда.

Про це заявив Матті Маасікас, посол Європейського Союзу в Україні, в ефірі програми "Насправді: Світ" телеканалу "ДОМ".

“Результати (ініціативи ЄК "Глобальна відповідь", спрямованої на розробку вакцин і ліків проти коронавірусу — ред.) перевершили всі очікування. Я дуже радий говорити про це. Ідея полягала в тому, щоб зібрати €7,5 мільярда, але до теперішнього часу (до 8 червня — ред.) вже є €9,8 мільярда. До кінця червня у нас може бути більше. І ці гроші, звичайно, повинні бути направлені по всьому світу за допомогою засобів ЄС. І не тільки для вакцин, для розробки вакцин. А також для діагностики та терапії. Ініціатива Європейської комісії мала величезний успіх", - сказав Маасікас.

Водночас посол ЄС не погодився зі звинуваченнями деяких країн Євросоюзу на адресу Брюсселя щодо недостатнього реагування на виклики, які виникли у зв'язку з епідемією.

За словами Маасікаса, “потрібно починати з питання — хто чим займається. Які компетенції? В області суспільної охорони здоров'я несуть відповідальність держави-члени ЄС. Всі заходи були прийняті державами-членами. Комісія та інститути ЄС координують дещо, але дуже мало. Коли держави-члени почали вживати заходів, включаючи закриття кордонів, вони не погоджували один з одним і не передавали інформацію до Брюсселя".

Як зазначив представник Єврокомісії, брюссельські інститути взяли на себе ініціативу і почали розробляти економічну відповідь.

“І тепер ми бачимо, як держави обговорюють, координують з Комісією питання відкриття внутрішніх кордонів, вони також обговорюють і зовнішні кордони. Отже, ми багато чому навчилися під час цієї жахливої пандемії", - заявив посол.

Нагадаємо: Єврокомісія 4 травня провела міжнародну онлайн-конференцію донорів "Глобальна відповідь". Всього за кілька годин було зібрано €7,4 мільярда. Надалі уряду, фонди та приватні особи продовжували робити пожертви.

Мета ініціативи — узгодити на глобальному рівні дослідження з метою розробки вакцин і ліків проти коронавірусу. Передбачається, що як тільки такі препарати будуть створені, вони стануть доступні всім країнам, у тому числі найбіднішим.